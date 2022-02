Isabel Acevedo aclara: "Mi novio Rodney Rodríguez no necesita 'pichicata'"

Isabel Acevedo dio detalles de su relación con Rodney Rodríguez en América Hoy y Edson Dávila bromeó diciendo que lo más le gusta de su pareja son sus "cachetes". "Bueno, físicamente me gusta su sonrisa, tiene una bonita sonrisa, y como hombre tiene mucha personalidad ", afirmó la bailarina.

Isabel Acevedo agregó que al empresario peruano "le gusta comer bien", por eso ya está entrenando. "Está que hace funcional, van a ver los cambios, él no necesita 'pichicatearse'. Lo que pasa es que le estoy respondiendo a Edson, y yo les digo que él no se 'pichicatea', eso he dicho, nada más", aclaró Chabelita sobre Rodney Rodríguez.