Isabel Acevedo: Christian Domínguez le envió fuerte mensaje por polémico TikTok

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a Isabel Acevedo tras publicar un polémico TikTok donde apareció bailando al ritmo del "Tic tic tac". El cantante de cumbia se mostró muy incómodo y aseguró que le pareció una falta de respeto por el momento que está viviendo.

"Me pareció mal en el momento que estamos pasando y superando momentos personales. Si me incomoda que no se maneja el mismo respeto. Yo puedo tolerar a la mamá de mi hijo porque tenemos algo en común, pero en este caso no tenemos nada que decirnos ni siquiera en broma", comentó la expareja de Chabelita.

