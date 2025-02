¿Hugo García no descartó retomar relación con Alessia Rovegno?

Tras la difusión de las imágenes donde Hugo García fue captado besando a una misteriosa mujer en medio de los rumores de separación con Alessia Rovegno, el periodista Bruno Vernal habló con el combatiente, quien le confirmó que sí besó a otra mujer en Tulum tras terminar su romance hace dos meses. "Me dice que efectivamente se dio, como parte dé, pero que no es una relación. Me dijo que es una amiga, pero no es una relación, como que nada serio... del grupo de amiga de Onelia", comentó.