Isabella Ladera aclaró presunto romance con Hugo García

Pese a que Hugo García se lució junto a la influencer Isabella Ladera en redes sociales, la expareja de Beéle, no dudó en aclarar a sus seguidores que no está saliendo con nadie tras los rumores de un romance con el modelo peruano. "(¿Estás con Hugo García?) No estoy saliendo con nadie, déjenme en paz y si lo estuviese haciendo, ¿cuál es el pedo?", sentenció.