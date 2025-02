¿Hugo García confirmó que sale con rubia que besó en Año Nuevo?

"(¿Y la rubia de Año Nuevo quedó ahí?) ¿Ah? Ja, ja, ja, ja. No, obviamente somos amigos, ¿no? O sea era parte del grupo, pero no se ve nada. (¿Pero se están conociendo o no? ¿O ahí quedó?) No, somos amigos del grupo como te digo viajamos todos juntos, en grupo y la pasamos bien, nos divertimos", sentenció.