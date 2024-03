Hernán Barcos desmintió desalojo de su cafetería: "Noticias falsas".

Hernán Barcos desmintió las noticias de un posible embargo de su local de cafetería que tiene en Miraflores. La producción del programa se comunicó con el futbolista para consultarle más detalles. "Buenas tardes. Te lo agradezco, pero no tengo ningún problema. Se apegan de noticias falsas. yo no tengo ninguna notificación y la dueña del local me dice que el problema es con el local del lado, no con el mío. Por ahora estamos tranquilos", expresó.