Gisela Valcárcel confirmó América Hoy el 2025

“La realidad es esta, en el mundo, cuando yo voy a una feria, me dicen, ya sabemos de qué todo es más barato, menos costos, en el mundo es así, no es solo Perú. Y ayer intentar cuadrar un presupuesto ha sido casi una magia para el próximo año. Desde mi lado estoy haciendo todo para que haya, el canal quiere América Hoy, el 2025, me lo ha pedido, así que vamos a hacer todo”, precisó.