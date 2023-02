¿Gino Assereto mandó a Nadia Collantes a la "friendzone" porque aún ama a Jazmín Pinedo?

Gino Assereto se convirtió en el invitado especial de "América hoy" para responder todas las consultas de las conductoras, quien no dudaron en preguntarle si es que el integrante de Esto es guerra envió a la zona de la "friendzone" a Nadia Collantes porque aún no olvida a su expareja Jazmín Pinedo .

"No, no late (mi corazón por Jazmín). A la 'Chinita' yo la adoro, ella lo sabe y está haciendo su vida y yo estoy haciendo mi vida. Nos respetamos, pero no ahí quedó todo, nada de nada. Es más otro fuego para Nadia", explicó el competidor histórico generando la sorpresa de Ethel Pozo y Brunella Horna.