Florcita Polo a Ethel Pozo sobre COVID 19: "Sigo con dolor de espalda pero estoy mejorando"

Florcita indicó cómo es su proceso de recuperación de COVID 19.

Florcita Polo habló con Ethel Pozo en el programa y contó cómo se ha sentido estos días tras ser contagiada de COVID 19. La hija de Susy Díaz expresó que siente mejoría, pero aún tiene dolor en su espalda.

"Estoy mejorando. Sigo con el dolor de espalda. Tengo 11 de anemia. Antes que me de el covid estaba con una nutricionista. Como saludable, como lentejas y quinua. A raíz que me enfermé de COVID mis defensas bajaron y mi hemoglobina también. Quería decirles que con mi esposo Néstor no hemos comido cinco o seis días porque no podíamos, nos ahogábamos.", contó.

Susy Díaz tras recaída de Florcita por COVID-19: Casi me da un derrame cerebral al enterarme