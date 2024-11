Flor Polo y su dura reacción sobre las críticas de Susy Díaz

Y es que la incomodidad de Florcita no pudo ocultarse a tal punto que ella le aclaró a la reportera del programa que no está respetando el acuerdo de no consultarle nada sobre Susy Díaz. "Yo no tengo malestar con nadie... Creo que Angie te ha dicho qué es lo que voy hablar. Estoy perdiendo el tiempo, me tengo que retirar. Solo te puedo hablar del certamen, gracias", puntualizó.