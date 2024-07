Flor Polo lanzó dardo a Néstor Villanueva: "Recién sé lo que es amar de verdad"

Flor Polo aprovechó las cámaras de la prensa para lanzar un duro dardo a Néstor Villanueva cuando le preguntaron cómo iba en el amor. "Este año ha sido maravilloso para mí y estoy contenta, enfocada en mis proyectos, en mis hijos y en mi trabajo. Yo recién he conocido este año lo que es amar de verdad. Solamente puedo decir que ya aprendí lo que es amar de verdad y si me gustaría casarme, me encantaría, por supuesto que sí", señaló.