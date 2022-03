Flavia Laos se deslumbró al ver a Austin Palao en concierto: "Mucho talento por aquí"

Alejandra Baigorria por su parte confirmó que Flavia ha caído super bien para la familia de los Palao: “Yo les dije vieron, yo les dije pero no me quisieron creer, pero sí Flavia fue a la cena de la hermana de Austin y de Said, estuvimos ahí compartiendo, super bonito, riéndonos con el papá de Said que recién la conocía a Flavia (…) Ahora ella es la nueva inquilina, la veo más que a mí. Es la nueva engreída y yo pasé a segundo plano, ahora Flavia es la nueva engreída de las hermanas de Austin, de Said, de la mamá, del papá, de todos.”