Flavia Laos: "Estaré soltera hasta que llegue el indicado"

Flavia Laos reveló que desea quedarse soltera, mínimo un año. La influencer sorprendió al asegurar que no quiere enamorarse hasta que encuentre a la persona indicada. Si bien, indicó que no está sola pues sale con algunos chicos, su corazón aún no ha sido conquistado. "He dicho que ya no. Voy a estar soltera hasta que llegue alguien que yo sienta que va a ser la persona", dijo.