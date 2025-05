"Eso es deplorable. Por más que no quieras o de repente la prensa te resulte fastidio o incómodo... El señor que ustedes ven ahí empuja a Verónica, madre de familia, periodista, mujer, no tiene por qué hacer eso y ella le increpa a Leslie Shaw, que en muchas muchos años de su carrera la hemos apoyado, acá en el programa y está viendo ahí... Eso no me parece bien", comenzó diciendo la hija de Gisela Valcárcel.