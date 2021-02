Spheffany Loza le dio su "bendición" a Ethel Pozo y Pancho Rodríguez

Tepha Loza dio una contundente declaración sobre la actual relación con su ex Pancho Rodríguez.

Pancho Rodríguez fue relacionado sentimentalmente con Ethel Pozo tras su visita al set de América Hoy y los coqueteos entre ambos fueron evidentes. Al respecto, Spheffany Loza, expareja del chileno, también se pronunció.

"No tenía idea y, la verdad, no tengo nada que opinar. Le deseo la mayor felicidad (a Pancho), haga lo que haga, esté con quien esté", declaró Tepha Loza para el diario Trome.

La hermana de Melissa Loza aclaró que no le incomoda la vinculación de su ex Pancho Rodríguez. "No tendría por qué, cada uno está haciendo su vida como mejor le parezca, por eso recalco que le deseo lo mejor", agregó en la mencionada publicación.

