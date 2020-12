Ethel Pozo a Janet Barboza: "Estaba cantado que ibas a estar en la categoría Sin amigos 2020"

Barboza fue elegida como la artista con menos amigos en TV y Ethel no dudó en lanzar un tremendo comentario.

Janet Barboza fue uno de los personajes que ingresó al concurso "Sin amigos 2020". La empresaria junto a Rosángela Espinoza y Ducelia Echevarría fueron elegidas como las artistas con menos amistad en el mundo artístico.

Ethel Pozo, su compañera de conducción, soltó un inesperado comentario y Barboza quedó muy sorprendida. "Ethel, me sorprende que digas eso ¿'estaba cantado'?", expresó Janet.

Para evitar malos entendidos, Ethel aclaró lo siguiente: "Yo me sorprendí este año. Voy a aclarar. Yo me sorprendí porque cuando venían uno, dos tres invitados, no te saludaban y decían 'hola Renzo, Ethel', yo decía '¿qué pasa?'", contó.

