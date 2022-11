Ethel Pozo se pronunció tras clonación de entradas en concierto de Bad Bunny: “Compré las entradas a un promotor”

Es así como la hija de Gisela Valcárcel dio a conocer el hecho y denunció haber sido víctima de estafa y clonación de entradas debido a que las compró a un promotor y no por el conducto regular.

“Estamos acá angustiadas, vinimos temprano, queremos entrar al concierto y no podemos entrar, porque mi grupo compró las entradas a un promotor, las entradas de Brunella están bien, pero las mías todas han sido clonadas, por supuesto no soy la única, hay muchísima gente afuera. Lamentablemente pasó lo que temía, todas las entradas han sido clonadas, estamos en un problema porque no nos dejan pasar”, confesó.