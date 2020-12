Ethel Pozo rompió en llanto al recordar a su tía Martha Valcárcel en su cumpleaños

"Cuando mi mami hacía 'Aló, Gisela', quien me cuidaba, me bañaba y me peinaba, era mi tía Marthita", dijo Ethel Pozo.

Ethel Pozo tiene muy claro que para ella la familia siempre será lo más importante y sobre todo en una fecha tan especial como su cumpleaños. Por ello, se conmovió hasta las lágrimas al recordar a su tía Martha Valcárcel, quien falleció hace algunos meses y no podrá acompañarla.

► Mira: Ethel Pozo presenta su primer libro "Nace una madre, ¿nace la culpa?"

"Yo vengo un poco sensible desde ayer porque justamente es el primer año que la paso sin mi tía, de las personas que más amaba en la vida. Cuando mi mami hacía 'Aló, Gisela', quince años seguidos, quien me cuidaba en casa, quien me bañaba, quien me peinaba, era mi tía Martha", contó Ethel Pozo sobre la hermana de su mamá Gisela Valcárcel.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Ethel Pozo recibió emotiva sorpresa de cumpleaños