Ethel Pozo a Pamela López sobre Paul Michael: "Ahí no es".

Ethel Pozo le dio un contundente consejo a Pamela López sobre su romance con Paul Michael tras escuchar las declaraciones de la ex del joven. "Ahí no es. En enero era 'princesita' ella (Kiara Montero) y en marzo es Pamela. Tienes que abrir los ojos, Pamela, nos parece a todas las chicas acá, que ahí no es", explicó. Por su lado, Janet Barboza calificó al cantante de salsa como un reciclador de canciones.