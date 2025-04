Ethel Pozo lanzó advertencia a Christian Domínguez en vivo

Si bien, Irivarren no aclaró si aún mantiene una relación con Molina, él no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas durante su programa por el respaldo de sus compañeros Laura Spoya y Gerardo. "No soy perfecto, pero algo que no me gusta es hacer sentir mal a las personas... es por eso que me mueve tanto la situación... Sentí que son mi familia, apoyo y respaldo de ustedes cuando los tuve ahí", dijo Mario con la voz entrecortada antes de abrazar a sus amigos.