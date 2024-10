Edson Dávila lloró por 'choteo' de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán inauguró su marca de gorras y Edson Dávila no dudó en escribirle para pedirle que le envíe el producto para que lo muestre en sus redes sociales. Sin embargo, el exfutbolista lo dejó en visto y esto provocó el llanto del popular "Giselo". "Yo tengo llegada y yo me he sacado la mugre por ti, te he apoyado y primero con Melissa (Klug)", recordó el presentador.