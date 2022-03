Edson Dávila al ver a Janet Barboza bailar challenge de Anitta: "Parece Samara de 'El aro'"

"No, no, no, usted no puede por su cadera", dijo Edson Dávila al ver a su compañera hacer sensuales movimientos y hasta se tiró al piso. El popular "Giselo" hizo un versus con Janet Barboza y la troleó cuando la vio con su cabello alborotado. "Parece 'El aro', no señora, no haga eso, pues, es Samara, se pasó", le dijo.