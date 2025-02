Edison Flores negó infidelidad a Ana Siucho tras ampay en yate

Edison Flores decidió aclarar las especulaciones frente a las acusaciones de una posible traición a su esposa. Además, el futbolista aseguró que aún no tiene planes para sorprender a Ana Siucho por el de febrero: "No, todavía, aún no sé. (¿Pero habrá un regalito para Ana?) Espero, espero sí, ojalá. Tengo que pensarlo".