La expareja de Deyvis Orosco no dudó en pronunciarse cuando se insinuó que podría aparecer un personaje sobre ella en la serie. "Bueno, pero es que yo soy como Janet no hay una actriz que me pueda reemplazar ¡Perdóname! Si eso no fuese ficción, la mitad de la novela tendría mi nombre y, es más, sería el continuará", sentenció Andrea.