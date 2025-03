Delany López jura que no factura por vínculo con Jefferson Farfán

Delany López habló en exclusiva con América Hoy para defenderse de las críticas que dicen que ahora está facturando tras relacionarse con Jefferson Farfán. "Yo siempre he trabajado, yo no estoy facturando gracias a nadie. Yo no vivo del espectáculo ni nada de eso", expresó Delany, quien aclaró que no envía indirectas a nadie en sus redes sociales.