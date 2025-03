Delany López hizo inesperada revelación sobre Xiomy Kanashiro.

Delany López no tuvo reparos en pronunciarse sobre Xiomy Kanashiro, la expareja de Jefferson Farfán al afirmar que no tiene problemas con nadie y reveló que una vez coincidieron en una discoteca. "(¿La conoces?) Un par de veces la he visto en el box que yo he estado, que ella ha ingresado, pero no, no es mi amiga nunca hemos cruzado palabras ni nada", sentenció.