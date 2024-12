Daniela Darcourt: "Tengo pocos amigos en la salsa".

Daniela Darcourt no pudo evitar responder si en el rubro de la salsa existen amistades tras las declaraciones de Yahaira Plasencia, quien negó tener algún tipo de amistad con la cantante. "Yo no voy a hablar por nadie, yo hablo por mí y hasta el momento a mí en la salsa, muy pocas personas me han demostrado que son mis amigos. Ahora en la industria musical tengo muy buenos amigos y pendiente de mí", comentó.