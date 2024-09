La producción de América Hoy llamó a Belén Estevez y juró que no le incomoda que le pregunten por su expareja al aclarar que no mira televisión. "Te agradezco un montón, pero en serio estoy full metida en lo mío. (¿Te incomoda que te pregunten por él?) No, no, pero estoy trabajando, estoy en eso. No, no me incomoda nada, solo que por eso no respondí el teléfono", precisó.