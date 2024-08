Daniela Darcourt salió en defensa de Yahaira Plasencia tras las duras críticas de Leslie Shaw, quien destruyó su participación en los Premios Heat al calificarla como "vergüenza ajena". "Leslie también ha estado en los Premios Heat al igual que yo... Ya suéltenla ya, no la j...n ya. Me tienen cansada, si yo estoy cansada de que me j...an con ella y que la j...an a ella, imagínate ella misma, pobrecita", acotó la cantante de salsa.