Daniela Darcourt confesó por qué rechazó cantar con salseras

"Realmente no me he sentido mal ni menos, porque hoy se juntaron mis compañeras y yo no estoy en esa colaboración. Vuelvo y repito... no es que no quiera, sino que simplemente el norte de mi carrera en este momento está apuntando hacia otro lado, mis compañeras quizás están yendo hacia otro y me parece increíble. Cada uno hace su carrera y la dirige tanto como su vida, como mejor le convenga, y en este momento yo estoy viendo lo que me permite seguir avanzando", sentenció.