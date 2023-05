Cuto Guadalupe a Yahaira Plasencia: Nunca supo lo que es la humildad

"Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: 'que no, esto no'", dijo Cuto. Por otro lado, reveló que prefiere a Daniela Darcourt frente a Plasencia y le recomendó estudiar canto tras terminar su alianza con Sergio George.