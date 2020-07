¿A qué temperatura debo calentar en el microondas para matar el coronavirus?

El calor sí desintegra al virus, pero recuerda que el contagio es por la vía respiratoria, no digestiva.

Si pido delivery de comida y la caliento en el horno microondas, ¿mato el coronavirus? "La pregunta es, si caliento mato el virus, entonces si usted lo calienta a sesenta grados, lo mata, por supuesto", aclaró el doctor Marco Almerí.

"Eso podría ser verdad, porque si usted lo calienta a una temperatura superior a sesenta grados centígrados, o sea la comida llega a tener una temperatura mayor a 60, ciertamente desintegra el virus", afirmó el profesional médico en enlace con América Hoy.

Sin embargo, el especialista en salud pública recordó que el contagio de COVID-19 se da por la vía respiratoria, no digestiva.

"Si el virus llega al estómago no hay forma de contagiar, la acidez del estómago destruye al virus. O sea si usted se come al virus y llega al estómago, no es la forma de contagio, ahí no pasa nada. El problema es cuando el virus usted lo respira y llega al pulmón", precisó Marco Almerí.

