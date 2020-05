Coronavirus: Erick Delgado se despide de su mamá con emotivo mensaje

Erick Delgado no pudo abrazar a su madre por última vez porque estaba aislada debido al COVID-19.

Erick Delgado afronta uno de los momentos más tristes y difíciles de su vida. Su mamá, Martha Vásquez Orué, falleció víctima del coronavirus, y el arquero dio la noticia a través de sus redes sociales.

"Estoy con dolor en el alma, seguramente de esos que no se curan así no más. Despedirme de ti es de los más duros momentos que me toca vivir sin duda. Agradecerte mamá por todo", publicó Erick Delgado en Instagram.

Todos los pacientes con COVID-19 se encuentran aislados, sin poder tener contacto con su familia y es así como se encontraba la mamá de Erick Delgado, sin poder abrazar a sus seres queridos, hecho que lamenta muchísimo el deportista.

"Hasta el último día de sus días ha luchado, lo sé, no pude darte el abrazo y decir cuánto te amamos, y tener siempre una sonrisa para todos. Te amo y simplemente gracias, como fue lo último que me dijiste", escribió Erick Delgado.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!