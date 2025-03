“No es un tema de artistas, no es tema de Cumbia, la Cumbia no está de luto, el Perú está de luto, el Perú está de luto, la música está de luto, no la Cumbia, no encerremos esto, ah, solamente los de la cumbia lo están extorsionando y chau. O sea, que el de la bodega nos lo están extorsionando. O sea, que tiene su su negocio no le están extorsionando, solo a la Cumbia, no encerremos esto, es todo el país sufriendo esto, ya estamos hartos”, aseguró el líder del Grupo 5.