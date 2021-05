Christian Domínguez sobre Diego Val: "Me gustaría decir muchas cosas, pero hay códigos"

Christian dio un consejo a Diego para no estropar una relación en televisión nacional.

Christian Domínguez habló acerca de Diego Val, quien ayer apareció en América hoy con Macarena Gastaldo y no descartó iniciar una relación de pareja. Lo que sorprendió a todos, es que hace una semana apareció con Milett Figueroa y le echó "flores" por su belleza.

"Un poco de silencio. Todo va cayendo por su propio peso, así que el programa, por favor, a todas las féminas. Yo creo que es el momento que me pidan perdón y disculpas. Hace un momento mi jefa dijo 'yo pensé que lo conocía y todo'. Ahora le digo a mi jefa 'valórame'. No todo lo que brilla es oro."

Cuando le preguntaron por Diego, Christian respondió: "(¿Qué pasa en la cabeza de Diego Val?) No es mi amigo, pero lo conozco. Me gustaría decir muchas cosas, pero hay códigos. La verdad, Diego, la firme, brother, estás quemado. No puedes hacer eso en televisión."

