Christian Domínguez revela que Pamela Franco lo baña y psicóloga lo critica: "Es patológico"

"Esa es una mala información, porque no son tres (veces), son cuatro, ok, porque el quinto día me estoy yendo de viaje. Ella (su hija), es antes que yo, yo baño a María Cataleya", dijo Christian Domínguez. "Lizbeth Cueva, siendo Pamela ta maternal, ¿puede que le pase lo mismo que le ha pasado a Shakira y Piqué'", preguntó Janet Barboza.

"No, pero esto ya es patológico Christian, que te estén bañando, por Dios, no. No te entiendo, en todo caso tiene que bañar a tu hija, no a ti pues, hijo, así no, cómo te va a bañar, está mal, no, no, no", respondió la psicóloga del programa, quien no espero esa respuesta de la pareja de Pamela Franco.