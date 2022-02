Christian Domínguez regaló un departamento a Pamela Franco: "Lo puse a su nombre"

"Sí, le regalé un departamento a mi señora, me permite vivir con ella donde estamos viviendo porque se lo regalé. Si tuviéramos que terminar por cualquier motivo, yo siempre esto es para mi hija, para ella, así no tenga la culpa, yo me voy con una mochila porque es para ellas", enfatizó Christian Domínguez sobre el regalo para su pareja y su hija.