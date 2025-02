¿Christian Domínguez y Karla Tarazona se separarán tras boda?

Pamela Franco fue abordada por las cámaras de televisión para conocer su opinión por la reconciliación de Domínguez y Tarazona, y no dudó en explicar cómo ve la situación. “Lo que pasa que hay que ser francos en la vida y no hay que ser hipócritas. Si él es feliz, o sea si no ha sido feliz conmigo, si no me quiere a mí, si está feliz con ella, cada quien tiene que estar en su lugar y punto... si está tranquilo, está trabajando, y está con la mujer que quiere estar, que lo esté”, dijo.