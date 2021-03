Christian Domínguez demostró a Maykol Show que nadie le quita su puesto con tremendo baile

Maykol Show llegó dispuesto a quedarse en América Hoy, pero Christian Domínguez lo dejó callado al bailar "La ricotona".

Maykol Show llegó por primera vez al set de América Hoy y demostró todo su talento para el baile. El popular tiktoker quiere quedarse en la conducción del programa e inclusive que también lo llamen al reality El Gran Show.

"Si no me dan el puesto de Edson (Dávila), me dan el de Christian (Domínguez)", afirmó Maykol Show. El cantante no se quedó tranquilo tras escucharlo y le demostró que baila mejor "La ricotona". "Ah nooo, pónme la música, pónme la canción, la misma que él, a mí no me vengan con tonterías. La insolencia no puede ser atrevida", le respondió.

