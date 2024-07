Pamela Franco gritó su soltería tras supuesto romance con Christian Cueva

La cantante no dudó en responder a las interrogantes sobre el costo de su fiesta, pues se especuló que el futbolista la ayudó a pagar. "Esto es sencillo. Celebré mi cumpleaños como yo quería, porque pude darme ese engreimiento, porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada", empezó contestando la cumbiambera, negando la ayuda del pelotero.