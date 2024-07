"Una relación nada saludable", dijo Lizbeth Cueva sobre Pamela Franco y Cueva

Lizbeth Cueva, psicóloga de profesión, visitó América Hoy para opinar sobre la supuesta relación de Christian Cueva con Pamela Franco. "¿Están enamorados? Lo puedo creer, pero no hay amor. El amor no se construye de esta manera. Estamos viendo una relación para nada saludable porque no han cerrado sus capítulos con sus parejas", dijo la especialista.