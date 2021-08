Diego Cornejo confiesa que Carla Rueda le gusta y se lucen de la mano detrás de cámaras

"Me gusta cómo apoya, me gusta cómo habla, me gusta cómo piensa", confesó el bailarín de Carla Rueda, sorprendiéndola con su declaración.

Carla Rueda ha demostrado una gran mejoría en la pista de baile de Reinas del Show y, al parecer, también se debería al amor. La voleibolista y su bailarín Diego Cornejo conversaron con América Hoy sobre la relación que mantienen actualmente.

"¿Te gusta la 'Cotito'?", fue la pregunta directa para Diego Cornejo. "Sí, tengo un gusto hacia ella, la verdad, admiración también. La verdad es que me gusta realmente cómo es ella, me gusta cómo apoya, me gusta cómo habla, me gusta cómo piensa", dijo el bailarín detrás de cámaras, dejando a Carla Rueda muy sorprendida por su declaración.

