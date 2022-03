Brunella Horna: "Soy la conductora más joven de la televisión y estoy muy orgullosa"

Brunella Horna se mostró contenta al cumplir su primer mes bajo la conducción de "América Hoy". La bella modelo resaltó que a pocos días de cumplir 25 años, ella es una de las conductoras más jóvenes de la televisión y se siente muy orgullosa por ese logro personal.

La compañera de Ethel Pozo manifestó que se siente feliz por su trayectoria en América Televisión. "Estoy a puertas de cumplir 25 años, soy la conductora más joven y estoy muy orgullosa. Esto es un orgullo para mí y para mi familia. Pero, claro, soy consciente de que tengo mucho por aprender", agregó

"Ya tengo un mes en América Hoy y me siento muy cómoda, me han recibido con los brazos abiertos, con muchos consejos, este equipo es muy unido y eso se transmite en la televisión, somos una buena familia, nos apoyamos mucho", precisó.

¿Cuál es el tip más importante que has recibido?

Gisela (Valcárcel) me dio un tip importante: sé tú misma, aquí nadie tiene un personaje. Y soy yo misma, en televisión no tengo un personaje, así como me ven soy en mi casa y con mis amigos. En América Hoy yo digo lo que pienso.

Y justamente por eso dicen que eres la hija de Janet Barboza.

Dicen que soy hija de Janet y me gusta, dicen esto porque las dos sabemos todo de la farándula y hablamos las cosas como son.

¿Y crees que tus comentarios pueden molestar?

Sé que no le vamos a gustar a todos. Lo que yo digo es lo que pienso, y lo que digo en cámaras es lo que digo detrás de ellas. Se debe entender de qué, de las personas públicas, siempre se va a opinar, así como de mí han hablado mucho. Para estar en la televisión hay que tener correa.

¿En algún momento los comentarios de Janet Barboza te llegaron a incomodar?

No, nunca, no me molesta porque sé que en este programa hay que tener muy buena correa. No voy a negar que al inicio me agarró fría, pero, poco a poco, ya le estoy respondiendo, siempre con respeto. Aquí nos cae a todos, nadie tiene corona.

Por último, ¿cómo tomas las críticas?

He recibido buenos comentarios y lo agradezco, América Hoy es un programa que lidera en su horario y ahora muchas más personas me siguen. Y, la verdad, no tengo muchos haters, sé, también, que hay personas cuyo trabajo es hablar mal, pero eso no me afecta. Yo me quedo con los buenos comentarios y con cómo me siento, y yo me siento muy bien.

