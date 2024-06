Brunella Horna sorprendió a Edson Dávila con promesa: “Regalo de Louis Vuitton”

Bubu nunca se imaginó que Tilsa Lozano le recuerde un incidente del pasado al insinuar que la conductora no pasaría a Milett Figueroa por un conflicto de antaño. "Tampoco son amigas. Yo me acuerdo de algo que me contó el Zorro de unos mensajitos que leíste. Pero, ¿tu esposo es Acuña, ¿no? Ya pues", expresó Tili.