Brunella Horna se ausentó de América Hoy y Edson pidió suspensión

Edson Dávila se mostró indignado al enterarse de la ausencia de Brunella Horna en "América Hoy" pese a que solo tenía permiso hasta el martes. La producción publicó el audio de la conductora en el cual se excusa que no puede volver porque no encontró vuelo y el popular "Giselo" le pidió que la suspendan. "Ella pidió permiso porque la nana se había ido, pero lamentablemente ella está no habida", expresó.