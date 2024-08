Tras las especulaciones sobre el ingreso de Christian Cueva como nuevo jugador del club deportivo César Vallejo, Brunella Horna fue consultada si celebra la posible llegada del deportista a Trujillo. Ella se sinceró y aseguró que no le gusta la idea. "La verdad que espero que no. La verdad espero que no porque ayer salieron unas imágenes de Cueva que estaría tomando cerveza en Huamachuco. Yo no veo al Christian Cueva de antes que se le veía futuro", sentenció.