Brunella Horna juzgó a Pamela López por negar a Nardha Velarde

“Pamela López cada vez que sale a aclarar, sin duda oscurece más. Yo no entiendo una cosa y es que sin dudas estas imágenes en el ascensor donde le agarra la cadera, hacen el corazoncito, ya pues, no somos niños. Lo que yo no entiendo es que, si ya le estás fallando a tu amiga, que es algo imposible, que no debe de pasar”, mencionó.