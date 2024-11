Brunella Horna confesó: "Los bonitos no me gustan"

Brunella Horna confesó en vivo que no le gustan a los hombres muy guapos y rubios. Ella sostuvo que su esposo Richard Acuña es muy divertido frente al comentario de Edson Dávila."A mí los bonitos nunca, esos rubios, blanquitos, no me gustan. El hombre te conquista por cómo es, que sea divertido, que tengan temas de conversación y eso te va a enamorar. (Richard es divertido) Muy divertido", explicó.