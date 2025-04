Boda de Alejandra y Said: Facundo reveló por qué no asistió

Facundo González no asistió a la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria, pese a que él fue uno de los primeros cómplices del inicio de la relación de los ahora esposos, porque la pareja no invitó a su novia Oriana Marzoli a la ceremonia. "Facundo ha dicho que no fue porque no querían que su novia vaya, entonces él prefirió lo mejor", comentó la conductora Ethel Pozo en América Hoy.