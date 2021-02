Angie Arizaga: "Jota Benz y yo queremos casarnos cuando pase la pandemia"

Angie Arizaga reveló que ya conversó con Jota Benz sobre el matrimonio y lo tienen planificado.

Angie Arizaga se emocionó al máximo con la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva y reveló que también quiere casarse con Jota Benz tras la cuarentena. Es un tema del que ya hablaron y lo tienen planificado.

"Yo de todas maneras, pero cuando pase la pandemia obviamente, cuando pase todo esto. Ya lo he hablado con Jota igual, de querernos casar. En la etapa de enamoramiento siempre uno se proyecta con su pareja. No creo que sea este año, pero obviamente lo tenemos para un futuro, no tan lejano", contó Angie Arizaga.

